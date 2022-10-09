"شديد": عملية شعفاط امتداد لردّ المقاومة على انتهاكات الاحتلال

أكد القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد، أن "عملية شعفاط البطولية هي امتداد لعمليات المقاومة التي ينفذها المقاومون وشعبنا الفلسطيني ردًا على انتهاكات الاحتلال."

وقال شديد في تصريح مكتوب، اليوم الأحد: إن "أي اعتداء على الفلسطينيين سيضاعف عدد العمليات وثورة الفلسطينيين، وهذه العملية هي رد طبيعي على مواصلة الاحتلال بعدوانه على شعبنا".

وتابع: إن "شعبنا الفلسطيني لا ينسى المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ويدرك أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة المقاومة".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني مستمر في رده على انتهاكات الاحتلال، داعيًا إلى مواصلة مقاومة الاحتلال ومواجهته.

وقتلت مجندة "إسرائيلية" وأصيب جندي بجراح خطرة بعد إصابتهما بالرصاص بشكل مباشر، في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة، مساء أمس السبت.

وشهد مخيم شعفاط الليلة الماضية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت شعفاط وعناتا بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار.

وباركت حركة حماس عمليات المقاومة المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، والتي توّجت الليلة بعملية جريئة ضد جنود العدو على حاجز شعفاط في القدس المحتلة.

وأكدت على أن "جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، وضد أبناء شعبنا في جنين ورام الله وقلقيلية، لن تبقى دون رد، ورصاص الأحرار يعرف طريقه نحو أهداف الاحتلال المنتشرة".

وقالت إن عملية القدس تأتي في ذكرى عملية الشهيد الحاج مصباح أبو صبيح الذي عاش مرابطاً في الأقصى واستشهد مدافعاً عن القدس، وأنار للأجيال من بعده طريق الحق والمقاومة والحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين