30 أسيراً إداريًا يواصلون معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ15

يواصل 30 أسيراً إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، لليوم الخامس عشر على التوالي، وذلك احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

وطالب المعتقلون، وهم من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء سياسة الاعتقال "الإداري" من سجون الاحتلال.

ونبهت الجبهة الشعبيّة بالسجون في وقتٍ سابق، إلى أنّ "الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، منهم (38) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (530) معتقلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين