الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة إثر عملية شعفاط

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة في الضفة الغربية.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب جهاد طاهر فشافشة من بلدة جبع، جنوب جنين بالضفة المحتلة، أثناء مروره على حاجز بيت إيل العسكري، قرب رام الله.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، شابًا على حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب باسل خليل محمد سجدية (21 عامًا)، خلال مروره عبر الحاجز العسكري، وهو من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وشهد المخيم الليلة الماضية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت شعفاط وعناتا بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط، والتي أدت إلى مقتل مجندة وإصابة مستوطن بجراح خطيرة.

وخلال اقتحام المخيم تصدى الشباب الثائر لقوات الاحتلال بالحجارة واشعال الإطارات في الشوارع.

المصدر / فلسطين أون لاين