تعيين الجنرال سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا

عينت روسيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا جديدا لقواتها التي تقاتل في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" المحلية، فجر اليوم الأحد، أن "الجنرال سوروفيكين ترأس سابقا المنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، وقاد القوات الروسية في سوريا".

وقال متحدث وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي: إن سوروفيكين "سيقود مجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، بحسب "تاس".

وأضاف: كوناشينكوف إن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أصدر قرار تعيين سوروفيكين بهذا المنصب"، دون ذكر اسم القائد السابق للعملية العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الروسية اشتعال النيران في قطار محمل بالوقود إثر انفجار شاحنة فوق جسر "كيرتش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

ويعد الجسر الذي يتكون من طريقين متوازيين أحدهما للسيارات والآخر سكة حديدية، طريق إمداد رئيسيا واستراتيجيا بالنسبة إلى روسيا تم بناؤه بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم ودفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

المصدر / الأناضول