الاحتلال يغلق حاجز حوارة جنوب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية،بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور من خلاله.

وأوضحت المصادر ذاتها، بأن جنود الاحتلال انتشروا على امتداد الشارع الرئيسي في حوارة، وشرعوا بإعادة مركبات المواطنين، ما دفعهم إلى سلوك طرق بديلة.

يذكر أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، قال العام الماضي (2021): إن "553 حاجزاً وعائقاً للاحتلال الإسرائيلي تنتشر في الضفة الغربية التي بلغ طول جدار الفصل العنصري فيها 465 كلم ملتهماً آلاف الدونمات من أراضي المواطنين".

وفي تقرير لأوتشا حول الطريقة التي تعمل فيها القيود المفروضة على التنقل، من جملة قيود أخرى تعمل على تعميق المظالم الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن حواجز الاحتلال تقيّد حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين وهي منوعة فمنها 154 بوابة نصبت على الطرق، و 108 حواجز جزئية غير دائمة، و 71 حاجزًا دائما يتمركز عليها الجنود بشكل متواصل.

وحسب أوتشا فقد نشرت قوات الاحتلال 86 ساترًا ترابيًا، و68 متراس طريق، فيما وضع 49 عائقًا على الطرق، إلى جانب نشرها 20 جدارًا ترابيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين