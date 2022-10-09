"هنية" يلتقى عدداً من مسؤولي اتحادات المبارزة العرب

التقى عبد السلام هنية مساعد الامين العام للمجلس للشباب والرياضة، في العاصمة الكويتية الكويت عدداً من المسؤولين الرياضيين على هامش بطولة اسيا للمبارزة.

وتقابل هنية مع الدكتور بلال رحال، وداوود المتولي رئيس الاتحاد الفلسطيني للمبارزة، والشيخ حسين الشريف رئيس الاتحاد اليمني، بالإضافة إلى الدكتور خالد العطيات رئيس الاتحاد الأردني، ونائب رئيس الاتحاد الاسيوي وراشد الشمالي مدير البطولة ورئيس لجنة الحكام للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وتناول هنية الوضع الفلسطيني ، مشيدا بدور الاتحاد الاسيوي والاتحادات الرياضية العربية بالوقوف مع الرياضة الفلسطينية .

ودعا هنية الجميع بمواصلة اثباث الهوية الرياضة الفلسطينية في جميع المحافل الرياضة، وذلك بسبب ماتتعرض له الرياضة من انتهاكات مستمرة من الاحتلال الاسرئيلي .

كما أثنى الجميع على حديث هنية بدعم الرياضة الفلسطينية والوقوف بجانبها، واشادوا بالتطور الرياضي الفلسطيني خلال السنوات القليلة الماضية.

المصدر / وكالات