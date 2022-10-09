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فوز كاسح لخدمات البريج في دوري جوال لكرة اليد

09 أكتوبر 2022 . الساعة 02:38 بتوقيت القدس
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جانب من اللقاء
غزة/ فلسطين أون لاين :

حقق خدمات البريج فوزا كاسحا (45_9) على نادي الرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من إياب دوري جوال 2022_2023 لكرة اليد في غزة، في اللقاء الذي جمعهما على صالة خلف العجلة بمخيم البريج. 

 
وبالرغم من انتظار البريج حتى الدقيقة الثالثة لتسجيل أول أهدافه عن طريق محمد الرفاتي، إلا أنه واصل تسجيل الاهداف بغزارة، ليتمكن من إنهاء الشوط لصالحه بنتيجة 27_2.

وفي الشوط الثاني لم يجد البريج صعوبة في الاستمرار على نفس الطريق بقطع الكرات واستغلال قلة خبرة لاعبي الرباط، ليحسم نتيجة الشوط الثاني 18_7.

ورفع البريج رصيده للنقطة 21 في صدارة الترتيب، وبقي الرباط سادسا بلا نقاط. 

قاد اللقاء تحكيميا: عمر السلوت وهاني بوادي للساحة، مسجل مجدي حرب، ميقاتي أنيس إسماعيل، مراقب حكام أيمن بشير، لجنة مسابقات محمد مهدي.

#كرة اليد #خدمات البريج #دوري جوال

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