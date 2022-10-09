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تجميد تدريبات منتخب كرة القدم الشاطئية

09 أكتوبر 2022 . الساعة 02:35 بتوقيت القدس
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منتخب كرة القدم الشاطئية
غزة / مؤمن الكحلوت:

وافق اتحاد كرة القدم على قرار الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية بتجميد تدريبات المنتخب، بسبب عدم اتضاح الرؤية، بخصوص البطولة العربية، التي كان متوقع انطلاقها الأسبوع الحالي في المملكة العربية السعودية.

وقال المدير الإداري للمنتخب باسل عوكل، انه تم تجميد التدريبات نهاية الأسبوع الماضي، بعد عدم وصول الدعوة رسميا لاتحاد كرة القدم، حيث  سيتم الاستئناف بعد اتضاح الرؤية.

وأكد عوكل، أن مدرب الفريق سامي سالم أعد الفريق بشكل جيد خلال الشهرين الماضيين، وسيضع خطة جديدة بعد الإعلان عن الموعد الجديد للبطولة، المتوقع إقامتها في شهر فبراير القادم.

وأضاف عوكل، أنه تم جهز القائمة بشكل شبه نهائي، ولم يتم عمل اختبارات جديدة، إلا إذا رأى أنه يحتاج لإضافة لاعب جديد، مشيرا إلى أن المنتخب يحظى باهتمام كبير من قبل الإتحاد.

وبعد وصول دعوة المشاركة رسميا، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض المسابقة، علما أن سالم اختار بعض الوجوه الجديدة لصفوف المنتخب، وشاركت في التدريبات خلال الفترة السابقة.

#تدريبات #منتخب الشاطئية

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