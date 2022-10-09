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بالفيديو مقتل مجندة صهيونية متأثرة بجروحها في عملية شعفاط

09 أكتوبر 2022 . الساعة 02:27 بتوقيت القدس
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أفادت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الأحد، بمقل مجندة صهيونية إثر إصابتها بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حاجز الاحتلال في مخيم شعفاط مساء أمس السبت.

وقد أعلن مساء أمس، عن إصابة 3 من جنود الاحتلال بجروح بالغة في عملية إطلاق نار استهدفتهم على حاجز عسكري عند مدخل مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي (كان 11)، فإن منفذ عملية إطلاق النار وصل إلى الحاجز مشيا على الأقدام وأطلق النار على جنود الاحتلال، وبعد ذلك وصلت سيارة مسرعة وجرى إطلاق النار منها.

وقالت مصادر محلية، إن المقاومين نجحوا في الانسحاب من المكان، فيما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم شعفاط، وشرعت في دهم منازله بحثاً عن منفذي العملية.

https://t.me/pl24online/124189

ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات بينها أفراد عائلة واحدة بادعاء أنهم من أقرباء أحد منفذي عملية إطلاق النار.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم، مما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في أنحاء متفرقة من المخيم.

https://t.me/pl24online/124196

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال #مخيم شعفاط

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