7 مباريات اليوم الأحد في دوري غزة

تتواصل اليوم مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري بدرجاتها الممتازة والأولى والثانية، حيث تشهد إقامة 7 مباريات ثلاثة منها في الدوري الممتاز ومثلها في الدرجة الثانية فيما تقام مباراة واحدة في دوري الدرجة الأولى.

دوري الدرجة الممتازة

اتحاد بيت حانون x اتحاد خانيونس

يستقبل اتحاد بيت حانون ضيفه اتحاد خانيونس في مهمة صعبة على الفريقين من أجل التعويض، حيث خسر الحوانين مباراتهم الأخيرة وتوقف رصيدهم عند 6 نقاط، فيما يحتاج اتحاد خانيونس لتحقيق أول انتصاراته في ظل تعادله بمبارياته الأربعة السابقة وحصوله على 4 نقاط فقط.

الزوايدة x خدمات رفح

يحل خدمات رفح ضيفا ثقيلا على الزوايدة في المباراة التي ستقام على ملعب الدرة، ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق أول انتصاراتهم خاصة بعد الخسارة من غزة الرياضي والتي أوقفت رصيد الفريق عند 3 نقاط، ويتطلع خدمات رفح لاستعادة الصدارة بعدما تقدم لها جاره شباب رفح، ويملك خدمات رفح في رصيده 10 نقاط بالتساوي مع الشجاعية الذي خسر في الجولة الحالية من شباب خانيونس.

شباب خانيونس x الهلال

شباب خانيونس سيكون أمام مهمة صعبة عندما يلتقي ضيفه الهلال في مباراة تجمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

شباب خانيونس يريد الفوز في مباراة اليوم للارتقاء في الترتيب مع امتلاكه لـ5 نقاط يحتل بهم المركز السادس، لكن الهلال يريد فض الشراكة مع الزوايدة والصداقة في ظل تساويهم بالنقاط، 3 نقاط لكل منهم.

دوري الدرجة الأولى

الأهلي x نماء

تقام مباراة واحدة في الجولة الخامسة من الدرجة الأولى، والتي تجمع الأهلي ونماء على ملعب فلسطين وستكون مباراة مثيرة مع حاجة الفريقين للفوز وفض الشراكة بينهما.

ويمتلك الأهلي ونماء 7 نقاط لكل منهما، مع تفوق الأخير بفارق الأهداف.

دوري الدرجة الثانية

تشهد الجولة الخامسة من الدرجة الثانية إقامة ثلاثة مباريات تجمع اليرموك والزيتون على ملعب اليرموك في فرع غزة والشمال، ويستقبل القادسية ضيفه خدمات دير البلح على ملعب رفح في فرع الوسطى والجنوب، وفي نفس الفرع يلتقي الرباط والصلاح على ملعب النصيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين