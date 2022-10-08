شباب الخليل يحسم القمة بفوزه على الظاهرية وفوزين لوادي النيص وبلاطة

غزة - وائل الحلبي

حسم شباب الخليل قمة منافسات الجولة الخامسة من دوري "ooredoo" للمحترفين بفوزه على جاره الظاهرية، وتمكن وادي النيص من اقتناص فوز ثمين على الأمعري، وحقق بلاطة فوزا صعبا على السموع، وفرض التعادل نفسه على لقاء أهلي الخليل وثقافي طولكرم.

شباب الخليل تمكن من الفوز في قمة منافسات البطولة بفوز على شباب الظاهرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما أمس على ستاد دورا وسط حضور جماهيري كبير.

الظاهرية تلقى الخسارة الأولى له في الموسم الحالي لكنه حافظ على صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط بالتساوي مع هلال القدس وجبل المكبر الذي يتفوق عليهما بفارق الأهداف، ورفع شباب الخليل رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

شباب الخليل نجح في التقدم مبكرا عبر عدي خروب (7) وتمكن علي عدوي من تعديل النتيجة في الدقيقة (25)، إلا أن الصدمة تمثلت في طرد خروب قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، ليكمل شباب الخليل اللقاء بعشرة لاعبين.

في الشوط الثاني عزز شباب الخليل النتيجة بهدف ثاني عبر أحمد البهداري الذي سجل في مرمى فريقه بالخطأ (62)، قبل أن يسجل تامر صيام الهدف الثالث للعميد الخليلي (83).

وتمكن وادي النيص من الفوز على الأمعري بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما على ستاد الخضر، ليرفع وادي النيص رصيده إلى 8 نقاط بالتساوي مع ثقافي طولكرم وبلاطة والبيرة، وتجمد رصيد الأمعري عند نقطتين في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

سجل هدف الفوز لوادي النيص نجم الفريق أشرف نعمان (80).

بدوره، قاد عبد الحميد أبو حبيب فريقه مركز بلاطة لفوز صعب على السموع بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الجامعة الأمريكية ليرفع الجدعان رصيدهم إلى 8 نقاط، وتوقف رصيد السموع عند 4 نقاط في المركز التاسع.

سجل عبد الحميد أبو حبيب هدفي بلاطة في الدقيقتين (57+74) وسجل للسموع (90 من ركلة جزاء).

وتعادل أهلي الخليل وثقافي طولكرم سلبيا في المباراة التي أقيمت على ستاد دورا، ليرفع أهلي الخليل رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر، ورفع الثقافي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس متفوقا على بلاطة ووادي النيص والبيرة بفارق الأهداف.











