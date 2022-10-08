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مدرب جديد للصداقة بعد قبول استقالة هاشم

08 أكتوبر 2022 . الساعة 23:31 بتوقيت القدس
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غزة - وائل الحلبي

كشف مصدر موثوق عن توصل مجلس إدارة الصداقة لاتفاق مبدئي مع أحد المدربين، لخلافة عماد هاشم الذي استقال من تدريب الصداقة عقب الخسارة من شباب رفح في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ووجهت إدارة الصداقة الشكر لهاشم بعد الفترة التي قضاها مع الفريق، فيما سيتم الإعلان عن تولي الكابتن محمود عواد مدربا للفريق اليوم الأحد.

وأكد المصدر لـ"فلسطين أون لاين" أن إدارة النادي استطلعت رأي عواد قبل عدة أيام حول إمكانية تدريب الفريق حال استقالة هاشم، قبل أن يتم تجديد التواصل معه خلال اجتماع الإدارة الطارئ لمتابعة المستجدات التي طرأت بعد مباراة الفريق مع شباب رفح.

وأبدى عواد موافقة مبدئية على تولي تدريب الفريق على أن يتم عقد جلسة خلال الساعات القادمة للاتفاق على كامل الأمور المتعلقة بالمرحلة القادمة.

وطرحت إدارة الصداقة عدة أسماء على طاولة الإدارة لاختيار مدرب لقيادة الفريق، حيث اعتذر الكابتن هيثم حجاج عن تولي المهمة بسبب سفره خلال الأيام القادم خارج قطاع غزة.

#الصداقة #كرة القدم #استقالة

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