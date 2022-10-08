فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برهوم: عملية شعفاط تأكيد على استمرار وتصاعد المقاومة بالضفة والقدس

حماس: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال في القدس والضفة

إصابة 3 من جنود الاحتلال بعملية إطلاق نار في القدس

دعوات لإسناد المقاومة في الضفة وتشكيل حاضنة شعبية لدعمها لوجستيًا

استقالة مدرب في الدوري الممتاز.. تعرف على بديله

شباب رفح يتصدر الممتازة مؤقتا وفوزين للشاطئ والأمل في الأولى

وقفة برام الله نصرةً للأسرى المضربين في سجون الاحتلال والسلطة

القيادي "مرداوي": اعتداء عناصر أمنية على أنصارنا سلوك مرفوض

القدس المحتلة.. إصابات واعتقالات في قمع الاحتلال لفعاليات ذكرى المولد النبوي

(كشف جوازات مصرية جديد) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

برهوم: عملية شعفاط تأكيد على استمرار وتصاعد المقاومة بالضفة والقدس

08 أكتوبر 2022 . الساعة 23:16 بتوقيت القدس
...

قال الناطق باسم حركة  حماس فوزي برهوم إن عملية شعفاط الشجاعة تأكيد أن المقاومة المسلحة في الضفة المحتلة والقدس مستمرة ومتصاعدة مهما شدد العدو في إجراءاته القمعية، ومهما بلغ حجم التضحيات.

وأكد برهوم أن هذه العملية البطولية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أهلنا في القدس والاعتداءات الوحشية المستمرة بحق النساء والأطفال وتدنيس الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك.

ونوه بأن تصاعد وتيرة الفعل المقاوم، وفاء لدماء الشهداء ولوصاياهم، وتمسكا بالبندقية والكفاح المسلح كنهج رئيس في مواجهة المحتل، وتهشيم لكل النظريات العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي اعتمدها العدو لوقف مد المقاومة وتصاعدها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #عملية شعفاط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة