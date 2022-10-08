برهوم: عملية شعفاط تأكيد على استمرار وتصاعد المقاومة بالضفة والقدس

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن عملية شعفاط الشجاعة تأكيد أن المقاومة المسلحة في الضفة المحتلة والقدس مستمرة ومتصاعدة مهما شدد العدو في إجراءاته القمعية، ومهما بلغ حجم التضحيات.

وأكد برهوم أن هذه العملية البطولية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أهلنا في القدس والاعتداءات الوحشية المستمرة بحق النساء والأطفال وتدنيس الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك.

ونوه بأن تصاعد وتيرة الفعل المقاوم، وفاء لدماء الشهداء ولوصاياهم، وتمسكا بالبندقية والكفاح المسلح كنهج رئيس في مواجهة المحتل، وتهشيم لكل النظريات العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي اعتمدها العدو لوقف مد المقاومة وتصاعدها.

المصدر / فلسطين أون لاين