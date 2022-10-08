استقالة مدرب في الدوري الممتاز.. تعرف على بديله

غزة - وائل الحلبي

قدم عماد هاشم المدير الفني لفريق الصداقة استقالته من تدريب الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها فريقه أمام شباب رفح في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتعد استقالة هاشم هي الأولى في الدوري الممتاز، في ظل عدم تحقيق الفريق للنتائج المرجوة في مبارياته الخمسة التي لعبها.

ويحتل الصداقة المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وهزيمتين.

ويعقد مجلس إدارة الصداقة اجتماعا طارئا لدراسة الاستقالة والرد عليها، ومن المتوقع أن يتم قبولها والاتفاق على تعيين مدرب أخر.

ومن المرجح أن يكون الكابتن رأفت خليفة هو المدرب الأقرب لقيادة الفريق خاصة وأنه سبق له تدريب الفريق في عدة مناسبات سابقة.