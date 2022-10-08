شباب رفح يتصدر الممتازة مؤقتا وفوزين للشاطئ والأمل في الأولى

غزة - وائل الحلبي

قفز شباب رفح لصدارة ترتيب دوري الدرجة الممتازة بفوزه على الصداقة في اطار الجولة الخامسة، وفي نفس الجولة بالدرجة الأولى حقق الشاطىء والأمل الفوز على المجمع الإسلامي وبيت حانون الأهلي.

الدوري الممتاز

شباب رفح (2-0) الصداقة

ارتقى شباب رفح لصدارة الترتيب بفوزه الثمين على ضيفه الصداقة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رفح.

شباب رفح رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول مؤقتا، وتوقف رصيد الصداقة عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

سجل ثنائية شباب رفح ناجي النحال (35) ومؤمن البواب(83).

الدرجة الأولى

المجمع الإسلامي (0-1) خدمات الشاطىء

قاد سليمان العبيد فريقه خدمات الشاطئ لتحقيق الفوز على المجمع الإسلامي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب اليرموك لحساب الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.

وبهذا الفوز رفع خدمات الشاطئ رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد المجمع الإسلامي عند 4 نقاط بالمركز العاشر.

سجل هدف الفوز للبحرية سليمان العبيد في الدقيقة (23)

الأمل (2-0) بيت حانون الأهلي

وعلى ملعب خانيونس تجاوز الأمل ضيفه بيت حانون الأهلي بهدفين دون رد، ليرفع الأمل رصيده إلى 7 نقاط وتوقف رصيد الحوانين عند 6 نقاط في المركز الثامن.

سجل هدفي اللقاء تامر مكرم في الدقيقة (2+45) ، محمد الغول في الدقيقة (2+90).

الدرجة الثانية

خدمات جباليا (2-0) التفاح

حقق خدمات جباليا فوزا ثمينا على التفاح بهدفين دون رد، في اطار الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية فرع غزة والشمال.

هدفي خدمات جباليا سجلهما فادي الشريف (81) وسالم رضوان(88).

اتحاد دير البلح (1-0) شباب معن

وفي منافسات فرع الوسطى والجنوب فاز اتحاد دير البلح على شباب معن بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة.

سجل لاتحاد الدير محمد المنايعة(45+4).