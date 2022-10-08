القدس المحتلة.. إصابات واعتقالات في قمع الاحتلال لفعاليات ذكرى المولد النبوي

أفادت مصادر مقدسيّة، اليوم السبت، بإصابة عدد من المواطنين برضوض مختلفة واعتقل آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لإحياء ذكرى "المولد النبوي" في مدينة القدس المحتلة.

#شاهد| قوات الاحتلال تعتدي على الأهالي المحتفلين بالمولد النبوي في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/sfkWucl3wL — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 8, 2022

وبينت المصادر، أنّ قوات الاحتلال، اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في مدينة القدس، بالتزامن مع تنظيم فعالية، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت عددًا من الشبان المتواجدين في المنطقة وأصابت آخرين، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة.

وتنفذ قوات الاحتلال، بشكل يومي، سياسات تعسفية ممنهجة بحق الأهالي بهدف تحويل العيش في المدن الفلسطينية إلى جحيم، في محاولة بائسة إلى عرقلة الحياة اليومية لأهاليها.

المصدر / فلسطين أون لاين