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(كشف جوازات مصرية جديد) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

08 أكتوبر 2022 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 8 أكتوبر 2022.

وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية بالاضافة الى الحافلة الثالثة حتى الرقم ( 70) من كشف رقم (2022/34)، والحافلة الأولى من كشف جديد للجوازات المصرية.

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونبهت إلى أنه لا يسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #سفر

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