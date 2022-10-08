ملاحم كروية اليوم.. مواعيد أبرز مباريات الدوريات الأوروبية المختلفة

سيكون عشاق كرة القدم سيما عشاق الدوريات الأوروبية الكبرى، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة والملاحم الكروية بين الفرق المختلفة.

"فلسطين أون لاين" تضع بين أيديكم جداول ومواعيد أهم المباريات وفقا للتوقيت المحلي فلسطين، ومصر والسعودية.

الدوري الإنجليزي

بورنموث # ليستر سيتي - الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 4:00 بتوقيت مصر.

تشيلسي # ولفرهامبتون – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 4:00 بتوقيت مصر.

مانشستر سيتي # ساوثهامبتون – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 4:00 بتوقيت مصر.

نيوكاسل يونايتد # برينتفورد – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 4:00 بتوقيت مصر.

برايتون # توتنهام هوتسبير – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 6:00 بتوقيت مصر.

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد # جيرونا – الساعة 5:30 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 4:30 بتوقيت مصر.

إشبيلية # أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 6:30 بتوقيت مصر.

خيتافي # ريال مدريد – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 9 بتوقيت مصر.

الدوري الإيطالي

ساسولو # انتر ميلان - الساعة 4:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 3 بتوقيت مصر.

ميلان # يوفنتوس - الساعة 7:00 مساء بتوقيت فلسطين والسعودية، 6 بتوقيت مصر.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # بايرن ميونخ - الساعة 7:30 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 6:30 بتوقيت مصر.

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس # باريس سان جيرمان - الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، 9 بتوقيت مصر.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات