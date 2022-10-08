زفت شهيدي جنين.. "حماس": على الاحتلال وقواته أن يستعدوا لملاحم متلاحقة مع شعبنا

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيدي جنين، الذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين صباح اليوم السبت.

وقالت الحركة في بيان لها: "نزف شهيدي جنين ونرسل بالتحية لرجال الضفة والمخيم الذين لقّنوا الاحتلال درساً في البطولة والفداء".

وأضافت: "ننعى إلى أهلنا وأبناء شعبنا وأمتنا، شهيدي فلسطين، الشهيد البطل: محمود مؤيد محمود الصوص، والشهيد البطل: أحمد محمد حسين ضراغمة".

وأردف البيان: "على الاحتلال وقواته ومستوطنيه الإرهابيين أن يستعدوا لملاحم متلاحقة مع شعب عقد العزم على استعادة أرضه وحريته".

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ووجهت الحركة التحية لجنين ومخيمها والمقاومين فيها من كل الفصائل، وفي مقدمتهم أبطال كتائب القسام، الذين أوقعوا قوات الاحتلال وآلياته اليوم في كمين محكم، وخاضوا اشتباكات عنيفة، وضربوا نموذجاً يحتذى في المقاومة والبطولة والدفاع عن أبناء شعبنا أمام جبروت الاحتلال.

ودعت الاحتلال وفي ظل ذكرى مولد صاحب الإسراء والمعراج سيدنا النبي الأكرم، إلى أن يدرك وحكومته المتطرفة أن صرخة المسجد الأقصى وجراح المرابطين فيه لن تذهب أدراج الرياح، وسنعيد له طهره من أرواحنا ودمائنا، مهما بلغت التضحيات.

المصدر / فلسطين أون لاين