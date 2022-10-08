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إعلام روسي: حريق على جسر القرم إثر انفجار سيارة مفخخة

08 أكتوبر 2022 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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حريق في جسر القرم جراء شاحنة مفخخة

اندلع حريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة، ما أدى إلى تضرر الطرقات على الجسر، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.

وأعلنت اللجنة «اليوم في الساعة 6,07 «3,07 ت غ»، أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم على قسم الطرقات من جسر القرم، ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم».

وأشارت لجنة مكافحة الإرهاب الفيدرالية الروسية إلى أن الانفجار على جسر القرم أدى إلى انهيار جزئي في مساري عبور السيارات. وأنه تم تعليق حركة السيارات والقطارات على الجسر.

وقالت سكك حديد القرم إن «النيران اشتعلت في شاحنة وقود في الجزء الخلفي من قطار».

يشار إلى أن هذا الجسر الذي بني بتكلفة كبيرة وبأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدم خصوصاً لنقل معدات عسكرية روسية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

المصدر / وكالات
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