وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، مخيم جنين، واندلعت على إثر الاقتحام اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال.

ووفق مصادر محلية من جنين، اقتحمت قوة كبيرة شملت عشرات الجيبات العسكرية، التي ترافقها جرافات، فيما حاصرت منزلا لأحد المقاومين.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام جيش الاحتلال للمخيم بسرب كبير من المدرّعات وعلى إثر ذلك سُمع صوت تبادل إطلاق نار في أنحاء المخيّم.

وفجر مقاومون عبوات ناسفة بالقوات المقتحمة، فيما أفاد شهود عيان أن قوات الاحلتال سحبت جيبا عسكريا تعطل بفعل الاشتباكات في مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة عن 7 إصابات برصاص قوات الاحلتال المقتحمة لمخيم جنين بينها إصابة حرجة

يتبع..

اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمخيم جنين pic.twitter.com/b0s8ImFz0N — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 8, 2022

فيديو | قوات الاحتلال تجر جيبا أصيب بعبوة ناسفة للمقاومين في مخيم جنين pic.twitter.com/Hoh2K2YDGg — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 8, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين