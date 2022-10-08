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بالفيديو وسط اشتباكات عنيفة.. شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

08 أكتوبر 2022 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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مشهد حي لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن استشهاد الشاب محمود الصوص برصاص جيش الاحتلال نتيجة إصابته برصاصة حيّة بمنطقة الرقبة، صباح اليوم السبت.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، مخيم جنين، واندلعت على إثر الاقتحام اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال.

ووفق مصادر محلية من جنين، اقتحمت قوة شملت عشرات الجيبات العسكرية، بمرافقة الجرافات، وطائرات الاستطلاع والطائرات المروحية، فيما حاصرت منزلا لأحد المقاومين.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام جيش الاحتلال للمخيم بسرب كبير من المدرّعات وعلى إثر ذلك سُمع صوت تبادل إطلاق نار في أنحاء المخيّم، واشتباكات عنيفة في المكان.

وفجر مقاومون عبوات ناسفة بالقوات المقتحمة، فيما أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال سحبت جيبا عسكريا تعطل بفعل الاشتباكات في مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة عن 11 إصابة برصاص قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين بينها إصابة حرجة.

يتبع..

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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