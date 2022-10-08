وسط اشتباكات عنيفة.. شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن استشهاد شابين برصاص قوات جيش الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين صباح اليوم السبت.

وقالت الوزارة إنّ مستشفى جنين استقبل شهيدين و11 إصابة بعضها حرجة.

وبحسب مصادر محلية، فإنّ الشهيدين هما: محمود الصوص، وأحمد محمد دراغمة.



واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، مخيم جنين، واندلعت على إثر الاقتحام اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال.

ووفق مصادر محلية من جنين، اقتحمت قوة شملت عشرات الجيبات العسكرية، بمرافقة الجرافات، وطائرات الاستطلاع والطائرات المروحية، فيما حاصرت منزلا لأحد المقاومين.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام جيش الاحتلال للمخيم بسرب كبير من المدرّعات وعلى إثر ذلك سُمع صوت تبادل إطلاق نار في أنحاء المخيّم، واشتباكات عنيفة في المكان.

وفجر مقاومون عبوات ناسفة بالقوات المقتحمة، فيما أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال سحبت جيبا عسكريا تعطل بفعل الاشتباكات في مخيم جنين.

هذا وتصدت مجموعات من كتائب الشهيد عز الدين القسام صباح اليوم السبت لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وتمكن مجاهدو القسام من إطلاق النار صوب قوات الاحتلال وخوض اشتباكات في عدة محاور بمخيم جنين، ومع بداية اقتحام المخيم، أعد مجاهدو القسام سلسلة من الكمائن لاستهداف القوة الإسرائيلية المقتحمة برشقات من الرصاص.

وسبق أن خاضت كتائب القسام اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين، وظهر توقيع الكتائب على قنابل يدوية يستخدمها المقاومون في مخيم جنين، وظهر مقاتلون من القسام في تأبين عدد من شهداء جنين وجنازة القائد الوطني وصفي قبها، كما نشرت الكتائب مؤخراً فيديو لتدريبات لمجاهديها في جبال جنين.

وتسبب الفيديو بحالة من القلق والإرباك لدى المحافل الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي عبرت عن خشيتها من عودة العمل العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.

اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمخيم جنين pic.twitter.com/b0s8ImFz0N — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 8, 2022

فيديو | قوات الاحتلال تجر جيبا أصيب بعبوة ناسفة للمقاومين في مخيم جنين pic.twitter.com/Hoh2K2YDGg — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 8, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين