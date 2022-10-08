65 مليار دولار دعم واشنطن لكييف منذ بدء الحرب

صوّت الكونغرس الأميركي على حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 12,3 مليار دولار منها 3,7 مليار في شكل معدات عسكرية، ليرتفع إجمالي قيمة الدعم الأميركي إلى 65 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي.

ومنح البنك الدولي في أيلول/ سبتمبر 530 مليون دولار كدعم إضافي لأوكرانيا "لتلبية الاحتياجات العاجلة التي سببها الغزو الروسي"، ليصل إجمالي المساعدات التي منحتها المؤسسة إلى 13 مليار دولار منذ بداية النزاع.

وجاء تصويت الكونغرس بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، الجمعة، أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار دولار من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية.

وأوضحت المؤسسة أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى "دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات" ولكن أيضا "لتحفيز تقديم دعم مالي مُستقبَلًا من الجهات المانحة والدائنة لأوكرانيا".

وقدر الصندوق في بيانه أن "نطاق وشدة الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من سبعة أشهر تسببا في معاناة إنسانية كبيرة وأثرا بشدة على الاقتصاد الأوكراني"، مضيفا "من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 واحتياجات التمويل تظل كبيرة للغاية".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن عن مساعدة صندوق النقد الدولي في وقت سابق الجمعة عبر تويتر، قائلا إن "التمويلات ستصل إلى أوكرانيا اعتبارا من اليوم"، وشكر المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "على دعمهم".

وأشار الصندوق إلى "السلطات التي تستحق الثناء لأنها تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية".

المصدر / وكالات