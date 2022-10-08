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الطقس: انخفاض جديد طفيف على درجات الحرارة

08 أكتوبر 2022 . الساعة 07:58 بتوقيت القدس
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أجواء-صيفية-حارة-ولا-يطرأ-تغيير-على-درجات-الحرارة-1-1200x800.jpg

يطرأ، اليوم السبت، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي تمامًا. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة. ويسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويسود جو خريفي حقيقي في كافة المناطق مع أجواء غائمة جزئيًا. وتتراوح الحرارة في المناطق الجبلية بين بداية ومنتصف العشرينيات مئوية بحيث تكون ضمن المعدلات السنوية أو أقل بقليل. مع المساء يصبح الجو مائلًا للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو خريفيًا في مختلف المناطق. ومع المساء يسود جو بارد نسبي إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية والحال ذاته في ساعات الفجر الباكر والصباح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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