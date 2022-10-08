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انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الأمل

08 أكتوبر 2022 . الساعة 01:34 بتوقيت القدس
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مجلس إدارة نادي الأمل
غزة/ فلسطين أون لاين :

انتخبت الجمعية العمومية بنادي الأمل الرياضي، مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الفترة من 2022/2023.

وحضر الانتخابات التي أقيمت بمقر النادي في مدينة خانيونس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي السابق والجديد واللجنة المشرفة على الانتخابات ومندوب المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

 وأُعتمد التقريرين المالي والإداري باعتماد مكتب المحاسبة للنادي بالإجماع، ثم تم التصويت على إنتخاب مجلس الإدارة الجديد.

 و عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول وجرى توزيع المناصب الإدارية بالنادي وكانت على النحو التالي :

أ. حمدي موسى شعت (رئيسا")

أ. مصطفى رمضان (نائب رئيس)

م. عبد الله إسماعيل( أمين السر )

أ. إيهاب أبو موسى( أمين الصندوق)

أ. حمادة الجبالي ( عضو )

أ. حسن حماد (عضو )

أ. خالد قنن (عضو )

م. جهاد أبو الريش (عضو )

#انتخابات #نادي الأمل #مجلس جديد

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