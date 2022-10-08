محامي المطارد اشتيه اعتقال مصعب مخالف للقانون

قال المحامي مصطفى شتات، الجمعة، إن المطارد لقوات الاحتلال والمعتقل السياسي مصعب اشتية موقوف لدى أجهزة امن السلطة على ذمة محافظ نابلس.

واعتبر شتات في تصريحات صحفية، أن اعتقال مصعب "مخالف للقانون"، وتواصل الأجهزة الأمنية اعتقاله على الرغم من قرار المحكمة بالإفراج عنه.

والمطارد مصعب اشتية أسير محرر وناشط في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة أريحا، قرارا بالإفراج عن اشتية، والمطارد عميد طبيلة، بعد 16 يوما من الاعتقال، فيما رفضت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الإفراج عنه بالرغم من القرار.

وحملت عائلة اشتية السلطة وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص، المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية.

واعتقلت الأجهزة الأمنية المطارد اشتية في سبتمبر الماضي، بعد نصب كمين له في المدينة والاعتداء عليه، ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين