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غوغل تكشف عن هاتف أندرويد بمواصفات فائقة

08 أكتوبر 2022 . الساعة 00:07 بتوقيت القدس
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هاتف Pixel 7 Pro

كشفت غوغل عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية المتطورة، والتي كان من بينها هاتف Pixel 7 Pro الذي صمم ليكون من أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء والمواصفات.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، أبعاده(162.9/76.6/8.9) ملم، وزنه 212 غ.

وحصل على شاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3120/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 512 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عرض ممتازة للفيديوهات والصور.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 13، ومعالج Google Tensor G2 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+48+12 ) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 10.8 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K.

وزود الهاتف بمنفذ USB Type-C 3.2، ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا، ويمكن شحن هذه البطارية عبر تقنيات الشحن اللاسلكي.

المصدر / وكالات
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