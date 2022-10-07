5 مباريات يوم السبت في دوري غزة

غزة - وائل الحلبي

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري بدرجاته الممتازة والأولى والثانية.

دوري الدرجة الممتازة

شباب رفح x الصداقة

على ملعب رفح البلدي يستقبل شباب رفح ضيفه الصداقة وعينه على اقتناص الفوز والتقدم لصدارة الترتيب بشكل مؤقت، حيث يملك الفريق في رصيده 8 نقاط في المركز الثالث، ويسعى الصداقة لحصد الفوز الأول له بعدما تعادل في ثلاثة مباريات وخسر في واحدة.

دوري الدرجة الأولى

المجمع الإسلامي x خدمات الشاطئ

المجمع الإسلامي يدخل هذا اللقاء محملا بأعباء الخسارة الأخيرة من بيت حانون الأهلي، والتي أوقفت رصيد الفريق عند 4 نقاط في المركز العاشر بالتساوي مع الأمل، على العكس يسعى الشاطئ لاستغلال نشوة فوزه في الجولة الماضية أمام خدمات خانيونس ومواصلة صحوته للجولة الثانية تواليا، حيث يملك في رصيده 5 نقاط في المركز الثامن.

الأمل x بيت حانون الأهلي

يستقبل الأمل ضيفه بيت حانون الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب خانيونس البلدي، ويتطلع أصحاب الأرض لتصحيح مسارهم بعد خسارتين في الجولتين الماضيتين ليتوقف رصيده عند 4 نقاط، فيما يمتلك الحوانين حافز كبير للعودة بالفوز في ظل امتلاك الفريق لـ6 نقاط في رصيده في المركز الخامس بالتساوي مع أهلي النصيرات.

دوري الدرجة الثانية

وتقام مباراتين في الدرجة الثانية ويلتقي خدمات جباليا والتفاح على ملعب بيت حانون لحساب فرع غزة والشمال، وفي فرع الوسطى والجنوب يستقبل اتحاد دير البلح ضيفه شباب معن على ملعب الدرة.