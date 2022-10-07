الاحتلال يقرر تعويض عائلة الشهيد المسن عمر أسعد بنص مليون شيكل

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء الجمعة، أن الاحتلال، سيعوض عائلة الشهيد المسن عمر أسعد (80 عامًا)، الذي استشهد خلال عملية عسكرية في قرية جلجليا شمالي مدينة رام الله، في شهر يناير من العام الجاري.

وبحسب المصادر، فإن الاحتلال سيدفع مبلغ 500 ألف شيكل لإنهاء القضية.

يذكر أن الشهيد المسن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) تعرض للضرب والسحل لمسافة أكثر من 200 متر من قبل قوة من قوات الاحتلال، في ساعة مبكرة من فجر يوم الأربعاء، شهر يناير من العام الجاري، في قرية جلجليا شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس المجلس البلدي في قرية جلجليا، فؤاد فطّوم، إن المسن "استشهد إثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن قوة إسرائيلية "اقتحمت القرية، واحتجزت المسن في منزل قيد الإنشاء، بعد أن قيدت يديه واعتدت عليه بالضرب".

المصدر / وكالات