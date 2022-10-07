رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية القضية الفلسطينية وإبراز دورها المركزي

أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي على أهمية الجهود لإبراز قضية العرب والمسلمين الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وطرحها في كافة المحافل الإقليمية والدوليةً وصولا لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مطالبين المجتمع الدولي بالضغط من أجل تحقيق مطالب الفلسطينيين العادلة .

جاء ذلك خلال استقبال معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، نواب دولة فلسطين الجدد لدى البرلمان، وهم النائب فهمي الزعارير، والنائب منى الخليلي، مهنئين العسومي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لدورة ثانية .

وأكد " العسومي" على موقف البرلمان العربي الثابت في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين وأن البرلمان لن يدخر جهدا في سبيل تقديم كل التسهيلات والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين ونيل حقوقه المشروعة.

ومن جانبهم أشاد نواب دولة فلسطين الجدد لدى البرلمان العربي بالدور الهام والداعم الذي يقوم به البرلمان لقضية العرب الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وطرحها في كافة المحافل الدوليةً التي يشارك فيها، مشيدين بالجهود المقدرة والكبيرة التي يقوم بها من أجل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مثمنين جهود رئيس البرلمان العربي والدفاع عن القضية في مختلف المشاركة الإقليمية والدولية.

المصدر / وكالات