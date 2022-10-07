وقفة تضامنية مع أهالي المعتقلين السياسيين غدًا في رام الله

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، للمشاركة في الوقفة الأسبوعية التضامنية مع أبنائهم، يوم غد السبت 8 أكتوبر.

وأوضحوا أن الوقفة ستكون الساعة الخامسة والنصف على دوار المنارة وسط رام الله، مؤكدين أن 124 يوماً مروا وخيرة شباب فلسطين في زنازين السلطة.

وبين الأهالي أن الوقفة تأتي للتضامن مع أبنائهم المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والأسرى الإداريين المضربين في سجون الاحتلال لليوم الـ14 على التوالي.

يذكر أن ستة مواطنين معتقلين على خلفية ما تعرف بقضية “منجرة بيتونيا”، وهم أحمد هريش وأحمد خصيب وجهاد وهدان وخالد نوابيت وقسام حمايل ومنذر رحيب، وجميعهم أسرى محررون.

وما تزال أجهزة السلطة تختطف أكثر من 35 مواطنا، وتواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية ضد النشطاء والطلبة والأسرى المحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين