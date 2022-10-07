الدوري الممتاز في غزة مهدد بالتوقف

غزة - وائل الحلبي

دخلت أندية الدوري الممتاز في غزة بمشاورات حول تأخر وصول المنحة المالية من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي كان من المقرر صرفها قبل انطلاق المسابقة بناء على الوعود التي تلقتها الأندية.

وكشف مصدر مسؤول لـ"فلسطين أون لاين" أن أندية الدوري الممتاز تجري ترتيبات لعقد اجتماع لرؤساء الأندية نهاية الأسبوع الجاري، للتباحث في شأن المنحة المالية وتتجه النية لتعليق المشاركة في البطولة لحين معرفة مصير المنحة.

وكانت أندية الدوري الممتاز طالبت قبل بداية الدوري بصرف متأخرات المنحة المالية عن العامين الماضيين إلى جانب معرفة نصيب هذه الأندية من قيمة رعاية البطولة من إحدى شركات الاتصالات الكبرى وهددت بتعليق مشاركاتها في كافة أنشطة الاتحاد، قبل أن تتراجع عن قرار عدم المشاركة بعد الاجتماع مع اتحاد كرة القدم.

وأضاف المصدر أن الأندية تدرس بشكل جدي تعليق المشاركة في الدوري الممتاز بداية من الجولة السادسة حال تم الاتفاق على ذلك فيما بينها، إلى جانب التواصل مع اتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة لمعرفة مصير المنحة وسبب تأخرها بعد الوعود التي أطلقها المسؤولين بقرب صرف المنحة قبل أكثر من شهر.