منتخب فلسطين للشباب يتلقى خسارة ثالثة في تصفيات كأس آسيا

غزة - وائل الحلبي

سقط منتخب فلسطين في فخ الخسارة للمرة الثالثة على التوالي، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما، والتي جاءت أمام منتخب إندونيسيا بثنائية نظيفة، في اطار مباريات المجموعات الثانية والتي تقام في إندونيسيا.

منتخب الناشئين لم يفلح في تصحيح مساره والخروج بأي نقطة من مبارياته الثلاثة، حيث خسر أمام ماليزيا برباعية نظيفة، قبل أن يفرط بالفوز أمام الامارات ويخسر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بالإضافة لخسارته أمام المنتخب المضيف لمباريات المجموعة الثالثة.

ويحتل المنتخب الفلسطيني للناشئين المركز الخامس والأخير في ترتيب المجموعة، فيما تتصدر إندونيسيا الترتيب برصيد 9 نقاط، وتحتل ماليزيا المركز الثاني برصيد 7 نقاط والامارات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وغوام في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

منتخب إندونيسيا استفاد من أفضليته المطلقة على مجريات المباراة منذ البداية وتمكن من التسجيل عبر لاعب منتخب فلسطين إبراهيم فقهاء الذي وضع الكرة في مرماه عن طريق الخطأ (9)، قبل أن يعزز المنتخب الإندونيسي النتيجة بالهدف الثاني عبر لاعبه عبد الله اليافي (50).

وفي نفس المجموعة خسر منتخب الإمارات من ماليزيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتختتم مباريات التصفيات يوم الأحد القادم حيث يلتقي منتخب الناشئين نظيره منتخب غوام في مباراة وداعية.







