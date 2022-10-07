فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منتخب فلسطين للشباب يتلقى خسارة ثالثة في تصفيات كأس آسيا

هلال القدس والمكبر يتشاركان الصدارة مع الظاهرية مؤقتا

هنية يهاتف النخالة مهنئًا بانطلاقة حركة الجهاد

مواجهات و3عمليات إطلاق نار خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الضفة

شهيدان أحدهما طفل برصاص الاحتلال في الضفة

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

شباب جباليا وخدمات خانيونس يلحقان أول الهزائم بالشجاعية والبريج في الممتازة والأولى

"حماس" ترفض نتائج لجنة التحقيق الإسرائيلية باستشهاد الطفل ريان سليمان

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين من القدس

عائلة المعتقل السياسي أحمد هريش تصدر بيانًا عاجلًا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

دوري "ooredoo" للمحترفين

بالصور هلال القدس والمكبر يتشاركان الصدارة مع الظاهرية مؤقتا

07 أكتوبر 2022 . الساعة 22:03 بتوقيت القدس
...
غزة - وائل الحلبي

تقاسم هلال القدس وجبل المكبر صدارة ترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين مع شباب الظاهرية، بعد فوزهما على البيرة وإسلامي قلقيلية تواليا في افتتاح الجولة الخامسة من البطولة.

هلال القدس أوقف انطلاقة البيرة القوية بفوزه عليه بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليرفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني متأخرا عن الظاهرية بفارق الأهداف وبالتساوي مع المكبر، وتجمد رصيد البيرة عند 8 نقاط وتراجع للمركز الرابع.

ثلاثية هلال القدس جاءت عبر: محمد فراج (30) ومحمد مراعبة (59) ومحمد خليل (65).

وألحق المكبر الخسارة الخامسة بمضيفه إسلامي قلقيلية بفوزه عليه بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ستاد الجامعة الأمريكية.

فوز المكبر دفع الفريق للتقدم نحو المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير دون أي رصيد من النقاط.

المكبر نجح في انهاء الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف سجلها حسن مناع (2) وساجد الغول (14) ورامي مسالمة (25) وعزز زيد القنبر النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة (90+3)

282640be-ee37-495b-a06b-faf23fe8b03c (1).jpg
7384e8d6-cfd7-40f6-b700-e979e7c55a48.jpg
671de741-74e3-4f69-aa30-a271980d29c4.jpg
2ca15b7e-3a1d-44d9-a62d-9ff889de04d6.jpg
7f1ba58f-37b5-419a-b0d2-96f86de30f04.jpg
30613c72-0a38-4974-9a07-df89b440ed5e.jpg
 

#كرة القدم #جبل المكبر #هلال القدس #دوري المحترفين #الظاهرية #المكبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة