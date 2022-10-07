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شهيدان أحدهما طفل برصاص الاحتلال في الضفة

07 أكتوبر 2022 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
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مشهد من وداع الشهيد مهدي لدادوة

استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب عشرات آخرين خلال مواجهات وسط وشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة: "استشهاد الطفل عادل إبراهيم عادل داود ( 14 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس عصر اليوم، في قلقيلية (شمال)".

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كما أكدت الوزارة، في بيان منفصل، "استشهاد المواطن مهدي لدادوة برصاص الاحتلال الحي في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله (وسط)".

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ونشر إعلاميون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي منع مسعفين ومواطنين فلسطينيين من الوصول إلى الشاب بعد إصابته.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاولة الأهالي صد هجوم للمستوطنين على منزل في المزرعة الغربية.

بدورها، قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، إن "حصيلة ما تعاملت معه طواقمها في مواجهات البلدة (المزرعة) بلغ 50 إصابة 9 بالرصاص المطاطي، و33 حالة اختناق بالغاز، و8 حالات ضرب واعتداء من قبل جنود الاحتلال".

وفي سياق متصل، قال شهود عيان  إن عشرات الفلسطينيين، أصيبوا بمواجهات جرت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة الجمعة، خلال احتجاجات رافضة للاحتلال والاستيطان في عدة محافظات بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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