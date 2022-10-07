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استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

07 أكتوبر 2022 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
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استشهد شاب، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب مهدي محمد لدادوة استشهد متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال، حيث نقل إلى المستشفى الاستشاري برام الله.

وحاولت قوات الاحتلال اختطاف الشاب لدادوة بعد إصابته، إلا أن مجموعة من المواطنين تصدوا لهم ونجحوا بنقله للمستشفى، وأعلن عن استشهاده.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الشبان أثناء تصديهم للمستوطنين الذين اقتحموا القرية وهاجموا سكانها، ما أدى لاندلاع مواجهات، وإصابة آخرين.

وأصيب عشرات المواطنين اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى وبلدات مختلفة بالضفة الغربية.

وتواصلت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيول/سبتمبر الماضي.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري، (2587) انتهاكا للاحتلال ومستوطنيه خلال الشهر الماضي، استشهد خلالها (19) مواطنا فلسطينيا، وجرح (436) آخرين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #رام الله #الاحتلال الإسرائيلي #مهدي لدادوة

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