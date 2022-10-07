شباب جباليا وخدمات خانيونس يلحقان أول الهزائم بالشجاعية والبريج في الممتازة والأولى

غزة - وائل الحلبي

حقق شباب جباليا فوزا ثمينا على ضيفه الشجاعية في افتتاح الجولة الخامسة من دوري "ooredoo" الممتاز، واستعاد خدمات خانيونس عافيته بفوزه على خدمات البريج في نفس الجولة من الدرجة الأولى وفرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء الجلاء والأقصى.

دوري الدرجة الممتازة

شباب جباليا × اتحاد الشجاعية

حقق شباب جباليا فوزا ثمينا على نظيره اتحاد الشجاعية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ،في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة على ملعب بيت حانون في افتتاح منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز.

شباب رفع رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الرابع وتوقف رصيد الشجاعية عند 10 نقاط في المركز الثاني متأخرا بفارق الأهداف عن خدمات رفح المتصدر بنفس الرصيد.

سجل ثلاثية شباب جباليا محمد المفلوح في الدقيقة (37)، وسام سلامة في الدقيقة (67)، يوسف داود في الدقيقة(75)، بينما سجل ثنائية اتحاد الشجاعية علاء عطية في الدقيقتين (29) و(43).

دوري الدرجة الأولى

خدمات البريج × خدمات خانيونس

خدمات خانيونس استعاد توازنه بفوزه على خدمات البريج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جرت على ملعب الدرة.

خدمات خانيونس رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني وهو نفس رصيد البريج صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.

سجل لخدمات خانيونس: سلطان أبو عبيدة (22) وأحمد عاشور (53) وعلاء النبريص (88) وسجل للبريج محمد أبو شوقة (90+3).

الجلاء × الأقصى

وعلى ملعب فلسطين تعادل فريقا الجلاء والأقصى بهدف لمثله، ليحصل الجلاء على أول نقطة في رصيده وبقي في المركز الثاني عشر والأخير، ورفع الأقصى رصيده إلى 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير .

الجلاء افتتح التسجيل عبر إبراهيم أبو سيف (4) وعدل محمود أبو خصيوان النتيجة للأقصى(80).

الدرجة الثانية

فرض الاستقلال التعادل الإيجابي على جماعي رفح بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح، لحساب فرع الوسطى والجنوب ليرفع الجماعي رصيده إلى 7 نقاط وحصل الاستقلال على النقطة الرابعة.

وفي فرع غزة والشمال أوقف الوفاق انتصارات الرضوان بفوزه عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت لاهيا.

الخسارة أوقفت رصيد الرضوان عند 10 نقاط فيما رفع الوفاق رصيده إلى 6 نقاط.









