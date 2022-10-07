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"حماس" ترفض نتائج لجنة التحقيق الإسرائيلية باستشهاد الطفل ريان سليمان

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"حماس" ترفض نتائج لجنة التحقيق الإسرائيلية باستشهاد الطفل ريان سليمان

07 أكتوبر 2022 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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عبّرت حركة "حماس" عن رفضها القاطع لنتائج لجنة التحقيق التي شكّلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حول استشهاد الطفل ريان سليمان.

واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم، نتائج التحقيق الإسرائيلي محاولة مفضوحة للتهرّب من المسؤولية عن هذه الجريمة المتعمّدة، التي تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في ممارساته السادية والإرهاب بحقّ شعبنا وأطفاله.

ودعا مؤسسات الأمم المتحدة وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى فضح سلوك الاحتلال في التهرّب من المساءلة القانونية عن جرائمه بحق أطفالنا الأبرياء، والعمل على فضح انتهاكاته المتصاعدة ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتحرّك بكلّ جدية لوقفها ومحاكمته على جرائمه ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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