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خلال اعتدائه عليهم أثناء قطف الزيتون

بالصور الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين من القدس

07 أكتوبر 2022 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيين اثنين من بلدة سلوان شرق القدس المحتلة خلال قطف ثمار الزيتون في أرض مهددة بالمصادرة.

ومنذ ساعات الصباح وصل عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال، إلى أرض في حي وادي الربابة في سلوان، جنوب المسجد الأقصى، لقطف ثمار الزيتون.

وأدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة على الأرض، للتأكيد على تمسكهم بها ورفض مخططات إسرائيلية لمصادرة عشرات الدونمات من أراضي الحي المزروعة بأشجار الزيتون.

فيما انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض وفي مناطق مجاورة.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بعد منع مجموعة أخرى من الوصول إلى إحدى قطع الأراضي في المنطقة.

 أشارت لجنة "حي واد الربابة" (أهلية) إلى أنها قررت تنظيم هذه الفعالية ردا على المحاولات الإسرائيلية لمصادرة أراضي السكان.

وقالت : "إننا نؤكد على أن الهدف الأول للاحتلال هو تهجير سكان حي واد الربابة الحي القريب من المسجد الاقصى المبارك وذلك حسب الخرائط الرسمية التي حصل عليها السكان".

وأضافت: "نستنكر التواجد المستمر للجنود الإسرائيليين بالقرب منا، ومضايقتنا أثناء قطف ثمار الزيتون ونستنكر كل حركات الاستفزاز وإغلاق الطرق ومحاولات المصادرة المتواصلة لأراضينا".

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وأعلنت اللجنة الأهلية إنها ستستأنف نشاط قطف ثمار الزيتون السبت.

وتعتبر سلوان من البلدات الفلسطينية الأكثر استهدافا بالاستيطان في القدس.

وعلى مدى سنوات وضعت جماعات استيطانية إسرائيلية يدها على عشرات المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان بطرق مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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