60 ألف مصل أدوا "الجمعة" في المسجد الأقصى المبارك

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية بأن أكثر من 60 ألف مصل توافدوا منذ ساعات الصباح إلى الحرم القدسي الشريف، وأدوا صلاة الجمعة في ساحاته ومصلياته.

وكانت قوات الاحتلال قد عرقلت، صباح اليوم، وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال انتشرت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس، وعرقلت وصول المصلين من الضفة إلى "الأقصى".

ودعت حراكات مقدسية خلال الأسبوع الماضي، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، اليوم الجمعة 7 أكتوبر، والمشاركة في حملة الفجر العظيم وأداء صلاتي الفجر والجمعة في رحابه.

وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد والمشاركة لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية، ومحاولة تقسميه زمانيا ومكانيا، في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين.

واقتحم مئات المستوطنين، اليومين الماضيين، باحات المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى “عيد الغفران العبري”، على شكل مجموعات متتالية، وسط إجراءات مشددة لقوات الاحتلال وتضييقات على المقدسيين، واعتقال المرابطين والمرابطات.



وخلال شهر سبتمبر الماضي اقتحم نحو 4821 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، وكانت ذروة الاقتحامات يومي 26 و27 التي وافقت رأس السنة العبرية.

وتأتي حملة “الفجر العظيم” لاستنهــاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى أصبح حضورها مرتبطاً بقداسة “إرث الشهداء”، كما تقول الدعوات الشبابية الأسبوعية.

وانطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.

خطبة الجمعة

ودعا خطيب الجمعة الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين في المناطق كافة لإحياء ذكرى المولد النبوي غداً السبت في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ عكرمة إن الاحتفال سيقام في المسجد الأقصى الساعة ال11 قبل الظهر.

وحذر خطيب الأقصى من خطورة اقتحامات المستوطنين للمسجد، التي تزداد وتيرتها بهدف إضفاء الصبغة اليهودية على الأقصى.

وأكد أن هذه اعتداءات الاحتلال لن تكسبه أي حق في الأقصى الذي سيبقى إسلامياً بقرار من رب العالمين غير خاضع للتفاوض ولا التفريط ولا التنازل.

التعليم في القدس

ونبه الشيخ عكرمة إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف هوية الجيل الفلسطيني الصاعد وفكره وعقيدته بتدخلها في المناهج المدرسية.

وشدد على حق الشعب الفلسطيني في وضع المنهاج التي تتناسب مع فكره وعقيدته.

ودعا الشيخ عكرمة أولياء الأمور في القدس للتمسك بالمنهاج الفلسطيني، لأن تربية أبنائهم والحفاظ على عقيدتهم وهويتهم مسؤوليتهم.

نصرة الأسرى

وقال الشيخ عكرمة إن من حق الأسرى المرضى أن يحصلوا على الرعاية الصحية التي تتناسب مع مرضهم.

وأوضح أن الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال يحتجون على الظلم الذي يقع عليهم من الأحكام الإدارية الظالمة.















المصدر / فلسطين أون لاين