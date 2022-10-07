ميسي .. أول لاعب في "أبطال أوروبا" يسجل في شباك 40 فريقا مختلفا

أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هدف فريقه الوحيد خلال مباراة فريقه مع بنفيكا البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي هدف النادي الباريسي الوحيد، عند الدقيقة 21 من زمن المباراة، إذ تبادل إرسال الكرة مع زملائه، قبل أن يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك المنافس.



وبات ميسي (35 عاماً) أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في شباك 40 فريقا مختلفا، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

ووصل المهاجم الأرجنتيني إلى الهدف رقم 127، في تاريخ مشاركاته في "التشامبيونزليغ"، بفارق 13 هدف عن الهداف التاريخي للمسابقة، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يملك برصيده 140 هدفا.



وأثار هدف ليونيل ميسي تفاعلا بين المغرّدين في موقع تويتر، إذ تم تداوله على نطاق واسع ووصف بـ"الخيالي".

المصدر / وكالات