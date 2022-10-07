4 فرق في الدرجة الممتازة لم تتذوق طعم الفوز

غزة / مؤمن الكحلوت:

بات 4 فرق لم تتذوق طعم الفوز في دوري الدرجة الممتازة، بعد مرور 4 جولات من المسابقة.

ولم تستطع فرق " الهلال والصداقة وشباب الزوايدة وخدمات النصيرات"، تحقيق الفوز في الجولات السابقة، حيث تعرضت فرق الهلال والصداقة والزوايدة لهزيمة واحدة، وتعادلت في 3 لقاءات، بينما حصد النصيرات نقطة واحدة فقط من تعادل مع الزوايدة.

ويعتبر فرق الصداقة والنصيرات واتحاد خانيونس أضعف خط دفاع في المسابقة، حيث تلقت شباك كل فريق منهم 6 أهداف.

ويعتبر اتحاد الشجاعية أقوى خط هجوم في البطولة برصيد 8 أهداف، ويتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع فريق خدمات رفح، ويتواجد النصيرات في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.