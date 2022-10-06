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موسكو تستدعي السفير الفرنسي بسبب تزويد أوكرانيا بأسلحة

06 أكتوبر 2022 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
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استدعت روسيا الخميس السفير الفرنسي بيار ليفي الى وزارة الخارجية في موسكو احتجاجا على تسليم أوكرانيا أسلحة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان “شدد الجانب الروسي على الأخطار المترتبة عن زيادة كميات الاسلحة والعتاد (التي تسلم) لنظام كييف، وكذلك عن تكثيف برامج التدريب لتأهيل العسكريين الأوكرانيين”.

وقال جهاز الأمن السويدي اليوم الخميس إن تحقيقا في موقع الجريمة عند خطي نورد ستريم1 و2 لأنابيب نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عزز الشكوك في وقوع “تخريب جسيم” بما يشمل تفجيرات.

وتحقق السلطات السويدية والدنمركية في أربع تسريبات من شبكة خطي الأنابيب، في المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر البلطيق التابعة للدولتين، منذ رصدهما الأسبوع

المصدر / وكالات
#فرنسا #موسكو #أوكرانيا

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