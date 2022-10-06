رسالة من والدة إبراهيم النابلسي لمحافظ نابلس.. ماذا قالت؟

شاركت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، في مسيرة حاشدة بمدينة رام الله، رفضًا لتصريحات محافظ نابلس إبراهيم رمضان.

وطالبت أمهات الشهداء بإقالة محافظ نابلس، رمضان، من منصبه، وذلك بعد تصريحاته التي هاجم فيها أمهات الشهداء، ووصفهنّ بأنهنّ "شاذات" بسبب مساندتهنّ لأبنائهنّ المقاومين.

وقالت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، في تصريحات لها، أمام الحشود المشاركة في المسيرة: "نحن أمهات الشهداء رب العالمين كرّمنا من سابع سماء، وأنزل أسماء الشهداء في القرآن وقال إنهم أحياء عنده يرزقون".

وأضافت: "لا نريد أن يزاود علينا أحد، وعلى أمهات الشهداء، ولا نريد أن يأتي أحد بسيرة الشهداء وأمهاتهم، وهم الأكرم والأطهر في هذه الدنيا".

ماذا قالت والدة إبراهيم أثناء مسيرة منددة بتصريحات محافظ نابلس؟ pic.twitter.com/rsiM9AYuDo — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 6, 2022

وأكملت متسائلة: "من هذا الذي يريد أن يتعدَّى على أمهات الشهداء، من هو؟

وعلت أصوات الهتافات من حول والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، ارحل ارحل يا سكران"، (محافظ نابلس).

وطالبت والدة الشهيد النابلسي باسمها واسم أمهات الشهداء رئيس السلطة محمود عباس، أن يتخذ قرارًا حاسمًا بهذا الشخص (محافظ نابلس)، قرارًا يُنصف أمهات الشهداء، "نحن ضحّينا بفلذات أكبادنا وأغلى ما نملك من أجل الأقصى الذي هو ليس قضية الشعب الفلسطيني بل اللأمة، نُضحّي من أجل الأقصى".

وأضافت: "نطالب بحقنا بدنا رد لكرامتنا".

وكان المئات، من المواطنين وذوي الشهداء، تظاهروا اليوم الخميس، في رام الله ونابلس، رفضًا لتصريحات محافظ نابلس التي أساء خلالها لأمهات الشهداء. وشارك في الوقفة المئات من المواطنين، وأمهات وذوُو الشهداء عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله، والثانية عند دوار الشهداء بمدينة نابلس، حاملين صور أبناءهم الشهداء.























المصدر / فلسطين أون لاين