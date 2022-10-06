الفدائي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا الجديد

غزة/وائل الحلبي:

حافظ المنتخب الوطني الفلسطيني على مركز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ظل عدم خوض الفدائي لأي مباراة منذ انتهاء تصفيات كأس آسيا في شهر يونيو الماضي.

ونشر الفيفا التصنيف الشهري الأخير بعد انتهاء جولة المباريات الدولية، وأظهرت حفاظ المنتخب الوطني على مركز الـ94 للشهر الثالث على التوالي، حيث قفز في تصنيف شهر يونيو المنصرم ستة مراكز بعدما حل في المركز الـ100 بتصنيف مارس الماضي.

توقف الفدائي عن التقدم في تصنيف الفيفا جاء بسبب عدم خوضه لأي مباريات دولية ودية في الفترة الماضية، حيث شهد التوقف الدولي الأخير خوض غالبية المنتخبات لمباريات ودية في اطار التحضيرات لبطولة كأس العالم 2022 والتصفيات القارية للمنتخبات الأخرى.

وعلى الصعيد الآسيوي حل المنتخب الفلسطيني في المركز الـ15 على صعيد التصنيف الآسيوي، فيما جاء في المركز الـ13 بالنسبة لتصنيف المنتخبات العربية.