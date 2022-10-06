الاحتلال يبرئ نفسه من قتل الطفل ريان سليمان

برأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، اليوم الخميس، من ارتكاب "أي مخالفة" في شهادة الطفل ريان سليمان (7 أعوام) والذي ارتقى بعد مواجهة مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.

وأغلقت سلطات الاحتلال تحقيقها في شهادة ريان اليوم، مدعية عدم وقوع أي عنف في المواجهة بين جنودها وأسرة ريان، وزعمت إن الجنود تصرفوا كما هو متوقع، مع الالتزام بما أسمته "القيم الخاصة بالجيش".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة طالبوا جميعا بفتح تحقيق في ملف الطفل ريان سليمان، التلميذ بالصف الثاني من التعليم الأساسي.

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وأفاد والدا ريان بأن جنود الاحتلال طاردوه وهو في طريقه إلى المنزل عائدا من المدرسة، وأنه انهار عندما ظهر الجنود في منزلهم ببلدة تقوع الفلسطينية، وقالوا إنه فقد وعيه بعد أن استجوبت قوات الاحتلال والده وهددت ريان وإخوته بالاعتقال.

وقال الأطباء الذين أشرفوا على حالة ريان في المستشفى، إن الفحص الأولي أظهر أن الطفل أصيب بسكتة قلبية ناجمة عما يمكن وصفها بنوبة هلع شديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين