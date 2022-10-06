فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نصرة للأقصى.. دعوات لإشعال نقاط التماس في الضفة

الفدائي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا الجديد

قضاء الاحتلال يمنع مؤثرًا مقدسيًّا من استخدام منصاته الإعلامية

الاحتلال يبرئ نفسه من قتل الطفل ريان سليمان

مصرع ضابطين بالأمن الوقائي في حادث سير بمصر

وقفتان في نابلس ورام الله رفضًا لإساءة محافظ نابلس لأمهات الشهداء

العاروري: نحن والجهاد وحدة واحدة ومتفقون في رؤيتنا السياسية ووسائل الكفاح

"العودة" يسلم الأمم المتحدة تقريراً يرصد الانتهاكات الإسرائيلية

"الجهاد" تحتفل بذكرى انطلاقتها الـ 35 بمهرجان جماهيري في غزة

مباريات يوم غدٍ الجمعة في الدوري بغزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يبرئ نفسه من قتل الطفل ريان سليمان

06 أكتوبر 2022 . الساعة 19:26 بتوقيت القدس
...
ريان أصيب بسكتة قلبية وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية

برأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، اليوم الخميس، من ارتكاب "أي مخالفة" في شهادة الطفل ريان سليمان (7 أعوام) والذي ارتقى بعد مواجهة مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.

وأغلقت سلطات الاحتلال تحقيقها في شهادة ريان اليوم، مدعية عدم وقوع أي عنف في المواجهة بين جنودها وأسرة ريان، وزعمت إن الجنود تصرفوا كما هو متوقع، مع الالتزام بما أسمته "القيم الخاصة بالجيش".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة طالبوا جميعا بفتح تحقيق في ملف الطفل ريان سليمان، التلميذ بالصف الثاني من التعليم الأساسي.

اقرأ أيضا: استشهاد طفل طارده جنود الاحتلال في تقوع

وأفاد والدا ريان بأن جنود الاحتلال طاردوه وهو في طريقه إلى المنزل عائدا من المدرسة، وأنه انهار عندما ظهر الجنود في منزلهم ببلدة تقوع الفلسطينية، وقالوا إنه فقد وعيه بعد أن استجوبت قوات الاحتلال والده وهددت ريان وإخوته بالاعتقال.

وقال الأطباء الذين أشرفوا على حالة ريان في المستشفى، إن الفحص الأولي أظهر أن الطفل أصيب بسكتة قلبية ناجمة عما يمكن وصفها بنوبة هلع شديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطفل ريان سليمان #الاحتلال يبرئ نفسه #قتل الطفل ريان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة