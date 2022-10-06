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مصرع ضابطين بالأمن الوقائي في حادث سير بمصر

06 أكتوبر 2022 . الساعة 19:12 بتوقيت القدس
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مصرع ضابطين للوقائي في حادث بمصر

لقي ضابطان في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في رام الله مصرعهما، وأصيب آخران بجروح، اليوم الخميس، إثر حادث سير وقع في منطقة المعادي بالقاهرة.

وأعلنت سفارة السلطة في القاهرة، أسماء الضابطين بالأمن الوقائي، وهما عبد الله سليمان أحمد طميزة، والمقدم رأفت محمد أحمد طميزة، كما أصيب بالحادث أحمد محمد عوض، فيما لم يصب عماد خليل عواد بأذى نتيجة الحادث.

وأكدت السفارة أنها تتابع حالة المواطنين الفلسطينيين، وتتولى التواصل مع ذويهم، وكذلك متابعة الوضع الصحي للمصاب، وأنها باشرت بإنهاء الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة الفقيدين مع الجهات المصرية المسؤولة لنقل جثمانيهما إلى أرض الوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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