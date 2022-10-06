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العاروري: نحن والجهاد وحدة واحدة ومتفقون في رؤيتنا السياسية ووسائل الكفاح

06 أكتوبر 2022 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
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نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري

قال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، إنّ تعاظم حركة الجهاد الإسلامي هو تعاظم لمقاومة شعبنا ضد الاحتلال.

وأضاف العاروري خلال كلمته في مهرجان ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الـ35، اليوم الخميس: "نحن والجهاد الإسلامي وحدة واحدة ومتفقون في رؤيتنا السياسية ووسائل الكفاح".

وشدّد على أنّ شعبنا ينشد الحرية والكرامة واستعادة حقوقه المسلوبة.

ووجّه تحية اعتزاز وإكبار لأمهات الشهداء الذين تُواجّه بهم النوازل ويُستبشَر بهم بالنصر.

وأكد أنّ حركة الجهاد انطلقت من بين أزيز الرصاص ودماء الشهداء والتضحيات، هي حركة مبدئية ثابتة ووطنية وحركة مقاومة جهادية وإسلامية صافية.

وشدّد بقوله: "نحن يد بيد نسير مع الجهاد في هذا الطريق حتى تحقيق النصر"، مضيفًا "متفقون في مركزية القضية الفلسطينية، وإن حدث خلافات نتجاوزها فورًا، ونشعر أننا شيء واحد".

وطمأن العاروري "كلّ محبي المقاومة أننا وحدة وإستراتيجية واحدة ومتفقون على كلّ الأسس".

ونوّه إلى أنه من البُشريات العظيمة تصاعد المقاومة في الضفة الغربية فشعبنا ينشد الحرية والاستقلال والكرامة.

ووجّه كلمة للاحتلال قائلًا: "لا مكان لكم هنا، نحن لسنا أمة عدوان لكننا لا نقبل أن يعتدي علينا أحد".

المصدر / فلسطين أون لاين
#صالح العاروري #حماس والجهاد #العاروري في ذكرى انطلاقة الجهاد

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