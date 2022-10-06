مباريات يوم غدٍ الجمعة في الدوري بغزة

تنطلق يوم غدٍ الجمعة منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري بدرجاتها الممتازة والأولى والثانية والتي ستشهد إقامة خمس مباريات.

دوري الدرجة الممتازة

شباب جباليا x اتحاد الشجاعية

يستقبل شباب جباليا الجريح ضيفه الشجاعية المنتشي بعودته لسكة الانتصارات، في اللقاء الذي سيجري بينهما على ملعب بيت حانون في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

شباب جباليا يسعى لتعويض خسارته في المباراة السابقة أمام شباب رفح بثلاثية نظيفة، ويأمل في زيادة رصيده الذي توقف عند 4 نقاط في المركز الثامن، بدوره فإنّ الشجاعية يتطلع للانفراد بصدارة الترتيب بشكل مؤقت في ظل تساويه بالنقاط مع خدمات رفح برصيد 10 نقاط لكل منهما، ويسعى للحفاظ على مساره الصحيح وتفادي التعثر أمام ثوار الشمال.

دوري الدرجة الأولى

خدمات البريج x خدمات خانيونس

ستكون الأنظار مُصوّبة على ملعب الدرة الذي يحتضن مباراة خدمات البريج وضيفه خدمات خانيونس، في الجولة الرابعة من الدرجة الأولى ويبحث فيه الفريقان عن حصد النقاط الثلاث.

البريج الذي يتربع على صدارة ترتيب الدرجة الأولى يريد الاستمرار في سكة الانتصارات وتحقيق فوزه الرابع تواليًا، لضمان البقاء متصدرًا في ظلّ امتلاكه لـ10 نقاط، بدوره سيكون خدمات خانيونس مطالبًا بصحوة بعد الخسارة من الشاطئ في الجولة الماضية والتي أوقفت رصيده عند 7 نقاط بالتساوي مع نماء وأهلي غزة.

الجلاء x الأقصى

يأمل الجلاء والأقصى أن يتمكن أحدهما في تحقيق أول انتصار له في البطولة، عندما يلتقي الفريقان على ملعب فلسطين.

الجلاء صاحب الضيافة يدخل المباراة دون أيّ رصيد من النقاط بعد خسارته في مبارياته الأربع الماضية، ولا يبدو الحال أفضل في الأقصى الذي لم يحصد سوى نقطتين وتلقّى خسارتين.

دوري الدرجة الثانية

جماعي رفح x الاستقلال

على ملعب رفح البلدي يلتقي الجارين جماعي رفح والاستقلال، في إطار الجولة الرابعة من الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

ويملك جماعي رفح في رصيده 6 نقاط من فوزين وخسارتين، فيما يحتل الاستقلال المركز السابع برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارة.

الرضوان x الوفاق

وفي منافسات فرع غزة والشمال يتطلع الرضوان لمواصلة انتصاراته أمام الوفاق، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب بيت لاهيا.

الرضوان يتصدر ترتيب فرع غزة والشمال برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، ويحتل الوفاق المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم.

المصدر / فلسطين أون لاين